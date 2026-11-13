S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Morgan Stanley-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Morgan Stanley-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 165.61 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Morgan Stanley-Aktie investiert, befänden sich nun 60.383 Morgan Stanley-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (189.17 USD), wäre die Investition nun 11’422.62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.23 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Morgan Stanley belief sich zuletzt auf 297.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch