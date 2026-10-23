S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Morgan Stanley von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Morgan Stanley-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Morgan Stanley-Aktie an diesem Tag 71.70 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 139.470 Morgan Stanley-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 183.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’658.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 156.58 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Morgan Stanley einen Börsenwert von 293.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch