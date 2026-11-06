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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Morgan Stanley von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Morgan Stanley eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Morgan Stanley-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Morgan Stanley-Papier bei 32.78 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30.506 Morgan Stanley-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 5’565.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 182.44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 456.56 Prozent vermehrt.
Am Markt war Morgan Stanley jüngst 303.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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