Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Morgan Stanley-Performance im Blick
|
02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Morgan Stanley-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Morgan Stanley-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 99.05 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, hätte er nun 100.959 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 18’981.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188.01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89.81 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Morgan Stanley zuletzt 295.89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Morgan Stanley
Analysen zu Morgan Stanley
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.