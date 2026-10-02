S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Morgan Stanley-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 99.05 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, hätte er nun 100.959 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 18’981.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188.01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89.81 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Morgan Stanley zuletzt 295.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch