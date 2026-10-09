S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Morgan Stanley-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32.31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.095 Morgan Stanley-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 580.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187.44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 480.13 Prozent vermehrt.

Alle Morgan Stanley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 297.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch