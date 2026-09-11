Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Morgan Stanley-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Morgan Stanley-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Morgan Stanley-Aktie bei 31.59 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 316.556 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 67’318.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 212.66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 573.19 Prozent vermehrt.
Am Markt war Morgan Stanley jüngst 338.31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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