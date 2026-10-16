S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Morgan Stanley-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160.02 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Morgan Stanley-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.249 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Morgan Stanley-Aktie auf 182.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’137.98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13.80 Prozent.

Am Markt war Morgan Stanley jüngst 285.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch