Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Morgan Stanley-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Morgan Stanley-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160.02 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Morgan Stanley-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.249 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Morgan Stanley-Aktie auf 182.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’137.98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13.80 Prozent.
Am Markt war Morgan Stanley jüngst 285.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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