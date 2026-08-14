S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Morgan Stanley-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 29.17 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Morgan Stanley-Aktie investiert hat, hat nun 34.282 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 218.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’486.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 648.65 Prozent erhöht.

Alle Morgan Stanley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 342.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch