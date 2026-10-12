Moody's Aktie 1130337 / US6153691059
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moodys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moodys-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Moodys-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Moodys-Aktie an diesem Tag 108.26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Moodys-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.924 Moodys-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 428.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 464.23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 328.81 Prozent vermehrt.
Moodys wurde am Markt mit 80.18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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