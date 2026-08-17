Moody's Aktie 1130337 / US6153691059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Moodys-Performance
|
17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moodys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Moodys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 17.08.2016 wurde die Moodys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104.15 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Moodys-Aktie investiert hat, hat nun 9.602 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 484.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’656.36 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +365.64 Prozent.
Moodys wurde am Markt mit 84.05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Moody's Corp.
Analysen zu Moody's Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.