S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moodys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 17.08.2016 wurde die Moodys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 104.15 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Moodys-Aktie investiert hat, hat nun 9.602 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 484.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’656.36 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +365.64 Prozent.

Moodys wurde am Markt mit 84.05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch