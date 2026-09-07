Moody's Aktie 1130337 / US6153691059
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moodys von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Moodys eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.09.2021 wurde die Moodys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 381.77 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.619 Anteilen. Die gehaltenen Moodys-Aktien wären am 04.09.2026 1’292.79 USD wert, da der Schlussstand 493.55 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29.28 Prozent erhöht.
Moodys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 85.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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