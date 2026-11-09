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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Moodys-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Moodys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Moodys-Papier bei 100.67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.933 Moodys-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 505.67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5’023.05 USD wert. Mit einer Performance von +402.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Moodys belief sich zuletzt auf 87.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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