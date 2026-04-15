Moody's Aktie 1130337 / US6153691059
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15.04.2026 16:36:19
S&P 500-Titel Moodys-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Moodys Anlegern eine Freude
Moodys-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Moodys-Dividende aus.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Moodys am 14.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 3.76 USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 10.59 Prozent angehoben. Somit vergütet Moodys die Aktionäre insgesamt mit 701.00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 13.06 Prozent.
Ausschüttungsrendite im Blick
Die Moodys-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 438.06 USD aus dem New York-Handel. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Moodys-Wertpapiers 0.74 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.72 Prozent.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung
Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Moodys via New York 37.53 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 38.75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Moodys
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 3.79 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0.86 Prozent ansteigen.
Basisinformationen der Moodys-Aktie
Moodys ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 78.022 Mrd. USD. Das KGV von Moodys beträgt aktuell 37.37. 2025 setzte Moodys 7.718 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 13.67 USD.
Redaktion finanzen.ch
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