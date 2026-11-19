|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monster Beverage von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monster Beverage-Aktie Investoren gebracht.
Die Monster Beverage-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27.40 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 365.030 Monster Beverage-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 16’393.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44.91 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63.94 Prozent gesteigert.
Monster Beverage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87.14 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Monster Beverage Corp
|
19.11.26
|S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monster Beverage von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monster Beverage-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.ch)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.11.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: Monster Beverage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Monster Beverage Corp
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Monster Beverage am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.