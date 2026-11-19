Die Monster Beverage-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27.40 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 365.030 Monster Beverage-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 16’393.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44.91 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63.94 Prozent gesteigert.

Monster Beverage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87.14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch