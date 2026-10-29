S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 29.10.2021 wurde die Monster Beverage-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21.25 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 470.588 Monster Beverage-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’487.06 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Papiers am 28.10.2026 auf 45.66 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 21’487.06 USD entspricht einer Performance von +114.87 Prozent.

Am Markt war Monster Beverage jüngst 89.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch