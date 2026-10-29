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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Monster Beverage-Aktien gewesen.
Am 29.10.2021 wurde die Monster Beverage-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21.25 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 470.588 Monster Beverage-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’487.06 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Papiers am 28.10.2026 auf 45.66 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 21’487.06 USD entspricht einer Performance von +114.87 Prozent.
Am Markt war Monster Beverage jüngst 89.59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Monster Beverage Corp
Analysen zu Monster Beverage Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Monster Beverage am 29.10.2026
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