S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren abgeworfen

Monster Beverage-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monster Beverage-Anteile betrug an diesem Tag 24.40 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4.099 Monster Beverage-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 44.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182.09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 82.09 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Monster Beverage eine Marktkapitalisierung von 88.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch