S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 10 Jahren eingebracht

Am 10.09.2016 wurde das Monster Beverage-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 12.30 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Monster Beverage-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81.328 Monster Beverage-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 42.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’484.11 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 248.41 Prozent gleich.

Monster Beverage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 84.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch