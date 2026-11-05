S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Monster Beverage-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11.27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Monster Beverage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.874 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 432.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.75 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 432.60 USD, was einer positiven Performance von 332.60 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Monster Beverage belief sich jüngst auf 92.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch