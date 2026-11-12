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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Mondelez-Investment gewesen.
Am 12.11.2023 wurde das Mondelez-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mondelez-Aktie 69.12 USD wert. Bei einem Mondelez-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.447 Mondelez-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96.50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3.50 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Mondelez belief sich jüngst auf 84.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Mondelez am 12.11.2026
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