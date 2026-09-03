S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mondelez-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Mondelez-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 44.19 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Mondelez-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 226.296 Mondelez-Aktien. Die gehaltenen Mondelez-Papiere wären am 02.09.2026 14’132.16 USD wert, da der Schlussstand 62.45 USD betrug. Mit einer Performance von +41.32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Mondelez zuletzt 78.76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch