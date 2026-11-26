Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Der Schlusskurs der Mondelez-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43.28 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mondelez-Aktie investiert, befänden sich nun 231.054 Mondelez-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 67.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’667.74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56.68 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Mondelez bezifferte sich zuletzt auf 84.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch