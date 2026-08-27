Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mondelez-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Mondelez-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61.89 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 16.158 Mondelez-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’018.10 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Papiers am 26.08.2026 auf 63.01 USD belief. Damit wäre die Investition um 1.81 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Mondelez einen Börsenwert von 80.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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