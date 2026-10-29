S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 45.20 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 22.124 Mondelez-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Mondelez-Aktie auf 61.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’368.81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.88 Prozent vermehrt.

Der Mondelez-Wert an der Börse wurde auf 79.09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch