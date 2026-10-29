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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Mondelez eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mondelez-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 45.20 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 22.124 Mondelez-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Mondelez-Aktie auf 61.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’368.81 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.88 Prozent vermehrt.
Der Mondelez-Wert an der Börse wurde auf 79.09 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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