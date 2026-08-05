Molson Coors Brewing Company Aktie 2025387 / US60871R2094
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|Lukratives Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment?
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Einstiegs gewesen.
Am 05.08.2025 wurden Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteile an diesem Tag bei 49.22 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20.317 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 859.20 USD, da sich der Wert eines Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteils am 04.08.2026 auf 42.29 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Molson Coors Brewing Company (MCBC) belief sich zuletzt auf 7.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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