Molson Coors Brewing Company Aktie 2025387 / US60871R2094
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteile bei 101.88 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 9.815 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 412.35 USD, da sich der Wert eines Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papiers am 25.08.2026 auf 42.01 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 58.77 Prozent.
Zuletzt verbuchte Molson Coors Brewing Company (MCBC) einen Börsenwert von 7.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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