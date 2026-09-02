Molson Coors Brewing Company Aktie 2025387 / US60871R2094
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molson Coors Brewing Company (MCBC) von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurde die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50.25 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 199.005 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 39.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’912.44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20.88 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Molson Coors Brewing Company (MCBC) belief sich jüngst auf 7.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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