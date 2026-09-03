Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Moderna-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Moderna-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 112.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.888 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 133.98 USD, da sich der Wert eines Moderna-Papiers am 02.09.2026 auf 150.81 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 133.98 USD entspricht einer Performance von +33.98 Prozent.
Alle Moderna-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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