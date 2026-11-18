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|Mid-America Apartment Communities-Anlage unter der Lupe
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mid-America Apartment Communities-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Mid-America Apartment Communities eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Mid-America Apartment Communities-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 121.42 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Mid-America Apartment Communities-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.236 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 957.42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.26 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Mid-America Apartment Communities eine Börsenbewertung in Höhe von 13.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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