S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Mid-America Apartment Communities-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 131.57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.760 Anteilen. Die gehaltenen Mid-America Apartment Communities-Aktien wären am 10.11.2026 90.34 USD wert, da der Schlussstand 118.86 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 9.66 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities bezifferte sich zuletzt auf 13.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch