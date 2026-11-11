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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde die Mid-America Apartment Communities-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 131.57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.760 Anteilen. Die gehaltenen Mid-America Apartment Communities-Aktien wären am 10.11.2026 90.34 USD wert, da der Schlussstand 118.86 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 9.66 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities bezifferte sich zuletzt auf 13.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Analysen zu Mid-America Apartment Communities IncShs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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