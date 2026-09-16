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Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034

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Mid-America Apartment Communities-Anlage unter der Lupe 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Mid-America Apartment Communities
101.19 CHF -0.97%
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Das Mid-America Apartment Communities-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 139.39 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.174 Mid-America Apartment Communities-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 893.11 USD, da sich der Wert eines Mid-America Apartment Communities-Anteils am 15.09.2026 auf 124.49 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 893.11 USD, was einer negativen Performance von 10.69 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 14.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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