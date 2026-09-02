Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Mid-America Apartment Communities eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 02.09.2021 wurden Mid-America Apartment Communities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 196.28 USD. Bei einem Mid-America Apartment Communities-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50.948 Mid-America Apartment Communities-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 129.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’590.58 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 34.09 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 14.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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