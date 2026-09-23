S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mid-America Apartment Communities-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mid-America Apartment Communities-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Mid-America Apartment Communities-Aktie bei 130.21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76.799 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 119.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’150.60 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 8.49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch