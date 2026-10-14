S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Mid-America Apartment Communities-Aktie betrug an diesem Tag 133.76 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 74.761 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 116.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’705.89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12.94 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities bezifferte sich zuletzt auf 13.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch