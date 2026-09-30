Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mid-America Apartment Communities-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Mid-America Apartment Communities-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 186.75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.535 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 63.42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118.43 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36.58 Prozent verringert.
Alle Mid-America Apartment Communities-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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