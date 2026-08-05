S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren gekostet

Am 05.08.2021 wurde die Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Mid-America Apartment Communities-Anteile betrug an diesem Tag 191.48 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.222 Mid-America Apartment Communities-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 695.69 USD, da sich der Wert eines Mid-America Apartment Communities-Papiers am 04.08.2026 auf 133.21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30.43 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Mid-America Apartment Communities einen Börsenwert von 15.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch