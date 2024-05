S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Mid-America Apartment Communities Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities am 21.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5.67 USD auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 13.63 Prozent. Alles in allem schüttet Mid-America Apartment Communities 655.40 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 20.64 Prozent.

Mid-America Apartment Communities-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Mid-America Apartment Communities-Papier via NYSE bei einem Wert von 136.50 USD aus dem Geschäft. Der Mid-America Apartment Communities-Titel verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 4.22 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 3.18 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Aktienkurs von Mid-America Apartment Communities via NYSE um 14.36 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -8.58 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Mid-America Apartment Communities-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Mid-America Apartment Communities

Für 2024 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 5.91 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4.33 Prozent hinzugewinnen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Mid-America Apartment Communities

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Mid-America Apartment Communities steht aktuell bei 15.951 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Mid-America Apartment Communities verfügt über ein KGV von aktuell 28.57. Der Umsatz von Mid-America Apartment Communities betrug in 2023 2.148 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 4.71 USD.

Redaktion finanzen.ch