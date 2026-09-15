S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Am 15.09.2025 wurde das Micron Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 157.77 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Micron Technology-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.338 Micron Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Micron Technology-Papiers auf 924.03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’856.82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 485.68 Prozent erhöht.

Micron Technology wurde am Markt mit 1.10 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch