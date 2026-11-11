S&P 500-Titel MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte ein MGM Resorts International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das MGM Resorts International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das MGM Resorts International-Papier bei 38.74 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 258.131 MGM Resorts International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’533.82 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Anteils am 10.11.2026 auf 33.06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14.66 Prozent.

Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich jüngst auf 8.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch