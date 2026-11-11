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|Profitable MGM Resorts International-Anlage?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte ein MGM Resorts International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in MGM Resorts International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurde das MGM Resorts International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das MGM Resorts International-Papier bei 38.74 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 258.131 MGM Resorts International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’533.82 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Anteils am 10.11.2026 auf 33.06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14.66 Prozent.
Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich jüngst auf 8.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu MGM Resorts International
Analysen zu MGM Resorts International
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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