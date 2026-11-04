S&P 500-Titel MGM Resorts International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MGM Resorts International von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das MGM Resorts International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MGM Resorts International-Papier bei 31.87 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investierten, hätten nun 31.377 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 973.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.67 Prozent verringert.

Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich jüngst auf 7.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch