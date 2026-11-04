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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel MGM Resorts International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MGM Resorts International von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in MGM Resorts International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das MGM Resorts International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MGM Resorts International-Papier bei 31.87 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investierten, hätten nun 31.377 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 973.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.67 Prozent verringert.
Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich jüngst auf 7.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu MGM Resorts International
Analysen zu MGM Resorts International
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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MGM Resorts International am 04.11.2026
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