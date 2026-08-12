S&P 500-Titel MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MGM Resorts International von vor einem Jahr eingefahren

MGM Resorts International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35.40 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investiert hat, hat nun 28.249 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (44.13 USD), wäre das Investment nun 1’246.61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.66 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich jüngst auf 10.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch