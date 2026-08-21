Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054
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21.08.2026 10:02:26
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mettler-Toledo International-Investment von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in Mettler-Toledo International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Mettler-Toledo International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’278.00 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Mettler-Toledo International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.782 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’090.16 USD, da sich der Wert eines Mettler-Toledo International-Papiers am 20.08.2026 auf 1’393.23 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.02 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Mettler-Toledo International eine Börsenbewertung in Höhe von 28.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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