Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Mettler-Toledo International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Mettler-Toledo International-Aktie bei 1’496.65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.067 Mettler-Toledo International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 1’664.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111.22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11.22 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Mettler-Toledo International eine Marktkapitalisierung von 33.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch