S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Mettler-Toledo International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1’181.70 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Mettler-Toledo International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.462 Mettler-Toledo International-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 11’910.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’407.43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19.10 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mettler-Toledo International einen Börsenwert von 28.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch