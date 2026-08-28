Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
28.08.2026 10:02:25
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mettler-Toledo International-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde das Mettler-Toledo International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1’181.70 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Mettler-Toledo International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.462 Mettler-Toledo International-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 11’910.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’407.43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19.10 Prozent.
Zuletzt verbuchte Mettler-Toledo International einen Börsenwert von 28.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!