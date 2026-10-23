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|Lukrative Mettler-Toledo International-Anlage?
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23.10.2026 10:02:13
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mettler-Toledo International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Mettler-Toledo International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Mettler-Toledo International-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1’008.77 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.991 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (1’684.64 USD), wäre die Investition nun 1’669.99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 67.00 Prozent vermehrt.
Mettler-Toledo International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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