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Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054

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Profitable Mettler-Toledo International-Anlage? 18.09.2026 10:02:29

S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Mettler-Toledo International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Mettler-Toledo International
1158.98 CHF -0.27%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Mettler-Toledo International-Papier statt. Zum Handelsende stand die Mettler-Toledo International-Aktie an diesem Tag bei 1’287.10 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investierten, hätten nun 7.769 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 10’958.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’410.44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 9.58 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Mettler-Toledo International eine Marktkapitalisierung von 27.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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