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06.11.2026 10:02:07
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mettler-Toledo International-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Mettler-Toledo International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 420.46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.238 Mettler-Toledo International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mettler-Toledo International-Aktie auf 1’679.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 399.34 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 399.34 USD, was einer positiven Performance von 299.34 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Mettler-Toledo International belief sich zuletzt auf 34.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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