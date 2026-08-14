S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Mettler-Toledo International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mettler-Toledo International-Anteile 399.93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.250 Mettler-Toledo International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (1’430.76 USD), wäre die Investition nun 357.75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 257.75 Prozent angezogen.

Mettler-Toledo International wurde am Markt mit 28.87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch