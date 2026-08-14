Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054
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14.08.2026 10:02:28
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Mettler-Toledo International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Mettler-Toledo International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mettler-Toledo International-Anteile 399.93 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.250 Mettler-Toledo International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (1’430.76 USD), wäre die Investition nun 357.75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 257.75 Prozent angezogen.
Mettler-Toledo International wurde am Markt mit 28.87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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