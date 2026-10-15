MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MetLife-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in MetLife eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das MetLife-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die MetLife-Aktie an diesem Tag 81.62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MetLife-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.225 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 122.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22.18 Prozent erhöht.
MetLife markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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