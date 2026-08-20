MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in MetLife eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der MetLife-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 79.03 USD. Bei einem MetLife-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.653 MetLife-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 95.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’203.47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20.35 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 61.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu MetLife Inc.
|
16:02
|S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: MetLife informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: MetLife präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu MetLife Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.