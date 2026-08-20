S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der MetLife-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 79.03 USD. Bei einem MetLife-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.653 MetLife-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 95.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’203.47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20.35 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 61.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch