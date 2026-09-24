S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die MetLife-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die MetLife-Aktie bei 64.42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MetLife-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.552 MetLife-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 97.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50.88 Prozent zugenommen.

MetLife war somit zuletzt am Markt 60.90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch